В Сибири вертолет Ми-8 повредил лопастями аэропорт, два здания и еще один вертолет

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с участием вертолета Ми-8 в аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Известно, что 28 января около 11:00 вертолет Ми-8 после приземления выполнил неудачный маневр, в результате чего задел лопастями здание аэропорта, два технических здания и винтовую часть другого вертолета, стоящего на площадке.

На борту Ми-8 в момент аварии находились три члена экипажа и 22 пассажира, однако никто не пострадал.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ, «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Виновному грозит до двух лет лишения свободы.