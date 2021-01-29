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Происшествия

В Сибири вертолет Ми-8 повредил лопастями аэропорт, два здания и еще один вертолет

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с участием вертолета Ми-8 в аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Ми-8 в Красноярске.
Ми-8 в Красноярске.
zapsib-sut.sledcom.ru

Известно, что 28 января около 11:00 вертолет Ми-8 после приземления выполнил неудачный маневр, в результате чего задел лопастями здание аэропорта, два технических здания и винтовую часть другого вертолета, стоящего на площадке.

На борту Ми-8 в момент аварии находились три члена экипажа и 22 пассажира, однако никто не пострадал.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ, «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

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