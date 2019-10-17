В Сибири вычислили сексуального маньяка по ДНК его сына

По данным следствия, первое изнасилование подозреваемый совершил в 2004 году. За 15 лет было совершено еще несколько нападений на женщин. Случаи были похожи, и следователи предположили, что в городе орудует маньяк.



В ходе следствия не было очевидных зацепок, которые позволили бы установить личность преступника. Следователи провели генотипирование более 7 тыс. человек в городе Стрежевой. Сначала это были ранее судимые лица, психически больные, работающие вахтовым методом, жители Стрежевого, проживающие в районе места происшествия.



Позже было организовано сплошное генотипирование всех лиц, когда-либо доставлявшихся в ОМВД Стрежевого по любым правонарушениям. Сначала работа не приносила результата. Тогда следователи предположили, что насильник может быть среди родственников, совершавших когда-либо правонарушения.

Поиски преступника. ГУ МВД по Алтайскому краю

«На момент совершения первого преступления в 2004 году сыну преступника было 7 или 8 лет… Сын попал в поле зрения, так как доставлялся в полицию за совершение правонарушения. Ему была сделана экспертиза, которая показала, что преступление совершено его биологическим отцом. У сына и отца генотип разный, но в каждом генотипе есть черты генотипа родителей. После этого мы провели анализ ДНК подозреваемого, который показал, что это точно он», — цитируют Дмитрия Роговича, руководителя отдела криминалистики регионального следственного управления РИА Новости.

60-летнему жителю Стрежевого предъявили обвинение по статьям 131 (Изнасилование) и 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК РФ и отправили в СИЗО. Ранее он работал следователем, а потом сотрудником отдела безопасности в одной из нефтяных компаний.