29 сентября
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Происшествия

В Сибири взорвали снаряд, с которым мужчина пришел с рыбалки в отдел полиции

В Красноярске эвакуировали полицейский участок и оцепили территорию из-за мужчины, который пришел туда с артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал Krash Mash.

Артиллерийские снаряды из огорода.
Артиллерийские снаряды из огорода.
Управление Росгвардии по Алтайскому краю

43-летний мужчина обнаружил боеприпас на берегу реки, где рыбачил с друзьями.

Рыбак принес находку домой, показал супруге, а утром решил отнести снаряд в полицию.

Он оставил боеприпас у шлагбаума на входе и направился к полицейским, чтобы обо всем рассказать, пишет Газета.Ru.

В отделении приняли решение эвакуировать участок, осмотрели заряд, расспросили супругу.

Мужчину задержали на три часа, а его квартиру обыскали. Заряд оказался рабочий — его увезли в поле и взорвали.

В апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной произошел взрыв. 20-летний житель города искал металлолом, зацепил снаряд, который сдетонировал. Парню оторвало кисть руки, его госпитализировали.

Специалисты Росгвардии обследовали место взрыва. По их данным, взорваться мог снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны.

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