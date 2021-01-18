В Сибири задержали 44-летнего живодера, распилившего щенка электропилой

«Неделю назад у подозреваемого ощенилась дворовая собака. Нескольких щенков он утопил, а одного оставил для сожительницы и взял в дом. Несколько часов спустя омич передумал и решил с помощью электропилы избавиться от животного. Свои действия он снял на видео и выложил его в открытый доступ, затем лег спать», — говорится в сообщении пресс-центра областного главка МВД.

К поискам мужчины полицейские приступили сразу, как только видео с жестоким убийством животного появилось в соцсети. Параллельно с полицией разыскивать омича стали зоозащитники, как омские, так и из других регионов, пишет «Интерфакс».

Узнав, что его разыскивают, подозреваемый попытался скрыться. Но полицейские задержали мужчину.

Он не стал отпираться от содеянного, но сказал, что сделал это в пьяном состоянии. И практически ничего не помнит. В том числе — как видео оказалось в соцсети.

Возбуждено дело по факту произошедшего по пп. «в, г, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).