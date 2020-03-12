Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Сибири задержали мужчину с героином в косметичке и патронами

В Кемерове сотрудники транспортной полиции задержали мужчину с героином и боеприпасами, сообщает сибирское управление МВД на транспорте.

Сотрудники полиции задержали мужчину с героином в косметичке. Кемерово.
Сотрудники полиции задержали мужчину с героином в косметичке. Кемерово.
сибфоут.мвд.рф.

34-летнего мужчину поймали на площади у Кемеровского железнодорожного вокзала. У сотрудников полиции подозрение вызвало поведение человека, наркотическое опьянение которого позже подтвердило медосвидетельствование.

«Полицейские обнаружили у мужчины женскую косметичку с 22 спичечными коробками. В них оказался расфасованный героин, приготовленный к сбыту», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, как отметили в МВД, у мужчины изъяли 22 патрона калибра 9 мм (Luger).

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по двум статьям — предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов и покушении на сбыт наркотических средств.

Сибиряку грозит по первому обвинению — до 3 лет лишения свободы, а по второму — до 20 лет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость