В Сибири задержали мужчину с героином в косметичке и патронами

В Кемерове сотрудники транспортной полиции задержали мужчину с героином и боеприпасами, сообщает сибирское управление МВД на транспорте.

Сотрудники полиции задержали мужчину с героином в косметичке. Кемерово.

34-летнего мужчину поймали на площади у Кемеровского железнодорожного вокзала. У сотрудников полиции подозрение вызвало поведение человека, наркотическое опьянение которого позже подтвердило медосвидетельствование.

«Полицейские обнаружили у мужчины женскую косметичку с 22 спичечными коробками. В них оказался расфасованный героин, приготовленный к сбыту», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, как отметили в МВД, у мужчины изъяли 22 патрона калибра 9 мм (Luger).

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по двум статьям — предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов и покушении на сбыт наркотических средств.

Сибиряку грозит по первому обвинению — до 3 лет лишения свободы, а по второму — до 20 лет.