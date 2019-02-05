В Сибири закрыли частный детский сад из-за превышения уровня радона

Продукты распада, попадающие в легкие с воздухом, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие микроожоги. Также повышенная концентрация изотопов радона может привести к раку легких. Кроме того, альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкоза, пишет «Газета Кемерова».

Суд признал детский сад № 171 ОАО «РЖД» виновным по ст. «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и приостановил деятельность учреждения на 11 суток.