В Сибири закрыли детский сад из-за повышенной радиации

В августе Роспотребнадзор провел проверку в детском саду «Аленка» в Мариинске Кемеровской области и выяснил, что концентрация радона в здании значительно превышает норму.

Так, в спальном помещении показатели превысили допустимые пределы в четыре раза.

«С учетом того, что установленные нарушения представляют собой угрозу здоровью детей и работников учреждения <…> постановлено подвергнуть детский сад № 9 „Аленка“ наказанию в виде административного приостановления деятельности обоих зданий учреждения сроком на 30 суток, исчисляя срок с 28 августа», — сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда, пишет vse42.ru.

Радон опасен тем, что продукты его распада попадают с воздухом в легкие и выделяют альфа-излучение, повышенная концентрация которого приводит к повреждению хромосом и раковым заболеваниям.

Судебное решение еще можно обжаловать в течение 10 суток с момента принятия.