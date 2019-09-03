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Происшествия

В Сибири закрыли детский сад из-за повышенной радиации

В августе Роспотребнадзор провел проверку в детском саду «Аленка» в Мариинске Кемеровской области и выяснил, что концентрация радона в здании значительно превышает норму.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Так, в спальном помещении показатели превысили допустимые пределы в четыре раза.

«С учетом того, что установленные нарушения представляют собой угрозу здоровью детей и работников учреждения <…> постановлено подвергнуть детский сад № 9 „Аленка“ наказанию в виде административного приостановления деятельности обоих зданий учреждения сроком на 30 суток, исчисляя срок с 28 августа», — сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда, пишет vse42.ru.

Радон опасен тем, что продукты его распада попадают с воздухом в легкие и выделяют альфа-излучение, повышенная концентрация которого приводит к повреждению хромосом и раковым заболеваниям.

Судебное решение еще можно обжаловать в течение 10 суток с момента принятия.

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