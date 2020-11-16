В Сибири заледеневшую дорогу посыпали песком вперемешку с человеческими останками

Очевидцы написали в соцсетях, что на дороге в Киренске были найдены кости. Их привезли сюда вместе с песком, который посыпали здесь от гололеда.
Вы просили дорогу? Получите!— Krychek (@Krychek5) November 15, 2020
В Киренске Иркутской области дорогу подсыпали песком с костями и черепами.
Самая скрепная дорога в Ад. pic.twitter.com/3ptFRA6Uf0
«Полиция проводит проверку по факту действий организации: где, когда и на каком основании ее работники взяли песок», — сообщили в пресс-службе.
Дорожная служба взяла песок со старого кладбища, сообщил собеседник агентства.
«Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги», — сказал собеседник.