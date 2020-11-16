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Происшествия

В Сибири заледеневшую дорогу посыпали песком вперемешку с человеческими останками

Полиция проводит проверку из-за сообщений очевидцев о человеческих костях на проезжей части в городе Киренске Иркутской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Человеческий череп в лесу.
Человеческий череп в лесу.
"Инцидент Барнаул"

Очевидцы написали в соцсетях, что на дороге в Киренске были найдены кости. Их привезли сюда вместе с песком, который посыпали здесь от гололеда.

«Полиция проводит проверку по факту действий организации: где, когда и на каком основании ее работники взяли песок», — сообщили в пресс-службе.

Дорожная служба взяла песок со старого кладбища, сообщил собеседник агентства.

«Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги», — сказал собеседник.

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