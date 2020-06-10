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Происшествия

В Сибири заживо сожгли бизнесмена, решившего подзаработать на медицинских масках

В Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя, тело которого обнаружили возле сгоревшего авто, сообщает региональный СК.

Маски. Коронавирус.
Маски. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Тело 40-летнего мужчины обнаружили 8 июня на одной из улиц Кемерова. Рано утром местные жители вызвали сотрудников МЧС, когда увидели горящую машину. Рядом лежал человек.

Следователи при осмотре погибшего нашли у него крупную сумму денег. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 39-летний знакомый потерпевшего, с которым они занимались продажей медицинских масок.

«Мужчина рассказал, что они прибрели у иностранного производителя большую партию медицинских масок, стали их продавать через фирму потерпевшего. Однако спрос на изделия упал и около 150 тыс. масок остались нереализованными», — рассказали в СК.

Погибший начал предъявлять напарнику претензии и требовал деньги за непроданный товар. Из-за этого возникали ссоры.

Машина горит.
Машина горит.
CC0

Во время очередной встречи, когда они вместе ехали в автомобиле погибшего, вновь произошел конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил товарища ножом в грудь.

«После чего злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджег машину. Потерпевший смог выбраться из горящего автомобиля, однако от полученных повреждений скончался на месте», — подчеркнули в ведомстве.

Примечательно, что на листьях куста криминалисты обнаружили следы крови, которую оставил задержанный, когда убегал — порезался в момент совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следствие настаивает на заключении подозреваемого под стражу.

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