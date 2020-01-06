В Сибири женщина погибла, после катания на тюбинге

5 января в Омске 45-летняя женщина каталась на тюбинге и разбилась насмерть, сообщает региональный следком.

По предварительным данным, 5 января женщина каталась по лыжероллерной трассе на территории Советского парка культуры и отдыха. Во время спуска она ударилась об осветительный бетонный столб. 6 января женщина скончалась в больнице, предположительно от черепно-мозговой травмы.

На месте происшествия работает следователь. В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в поселке Лозовый в Приморском крае четырехлетняя девочка разбилась насмерть во время катания на тюбинге — она врезалась в дерево. На следующий день ребенок скончался в больнице от черепно-мозговых травм.