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Происшествия

Сибирячка сбила на машине следователя, чтобы не идти на допрос

В Бурятии осудили сельчанку за то, что она сбила на автомобиле следователя. Женщину признали виновной в совершении насильственных действий в отношении представителя власти.

Женщина за рулем.
Женщина за рулем.
СС0

Как сообщает прокуратура республики, ДТП произошло в августе 2018 года. До этого женщина всячески показывала, что не хочет быть свидетелем по уголовному делу и даже отказывалась получать повестку.

В итоге сельчанка села за руль автомобиля и сбила старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Республике Бурятия. Она ударила его передней частью автомобиля. К счастью, следователь отделался только недолгой физической болью.

Суд посчитал, что действия женщины в момент наезда создавали реальную опасность для жизни и здоровья правоохранителя. Ей назначили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

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