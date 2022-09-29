В сибирском аэропорту барнаулец украл телефон за 50 тыс. рублей, испугался ответственности и оставил его в самолете

В международном аэропорту Толмачево (Новосибирск) житель Барнаула украл телефон у пассажирки, полетел с ним в самолете и оставил там. Смартфон стоил 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

26-летняя жительница Якутска, у которой похитили телефон, обратилась за помощью в дежурную часть МВД в аэропорту Толмачева

Оперативники выяснили, что потерпевшая оставила телефон в стерильной зоне аэропорта. Его забрал 44-летний житель Барнаула, ждавший рейс в столицу одного из среднеазиатских государств.

Подозреваемый вылетел из России, но по прилете испугался ответственности и оставил телефон в самолете.

Через некоторое время он вернулся в Россию, и его задержали транспортные полицейские.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)», — сообщают в ведомстве.

Мужчине грозит пять лет лишения свободы.