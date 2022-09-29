В сибирском аэропорту барнаулец украл телефон за 50 тыс. рублей, испугался ответственности и оставил его в самолете

26-летняя жительница Якутска, у которой похитили телефон, обратилась за помощью в дежурную часть МВД в аэропорту Толмачева
Оперативники выяснили, что потерпевшая оставила телефон в стерильной зоне аэропорта. Его забрал 44-летний житель Барнаула, ждавший рейс в столицу одного из среднеазиатских государств.
Подозреваемый вылетел из России, но по прилете испугался ответственности и оставил телефон в самолете.
Через некоторое время он вернулся в Россию, и его задержали транспортные полицейские.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)», — сообщают в ведомстве.
Мужчине грозит пять лет лишения свободы.