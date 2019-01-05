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Происшествия
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В сибирском городе из ТЦ эвакуировали 4 тысячи человек из-за звонка пьяной женщины

Около 4 тыс. человек пришлось эвакуировать из торгово-развлекательного комплекса «Континент» в Омске из-за звонка нетрезвой женщины о заложенной бомбе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эвакуация из ТЦ в Омске
Эвакуация из ТЦ в Омске
Егор Трофимов в Омск ВК

«В полицию позвонила женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения, которая сказала, что в ТРК „Континент“ заложено взрывное устройство», — сообщили ТАСС. Заявление оказалось ложным, никаких опасных предметов в торговом комплексе не нашли.

О самой эвакуации первая информация появилась в группе «Омск ВК». После этого изданию «Новый Омск» в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в комплексе сработала пожарная сигнализация. Тревога была ложной, тем не менее администрация объекта провела учебную эвакуацию.

Очевидцы отметили в комментариях, что в комплексе работали кинологи с собаками спустя полтора часа после сообщения об эвакуации.

И лишь затем стало известно о звонке пьяной женщины и ее ложном заявлении о бомбе.

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