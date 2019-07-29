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Происшествия

В сибирском городе из-за наводнения рухнул мост

В Байкальске Иркутской области обвалился мост через реку. Он является резервным выходом на федеральную трассу «Байкал».

В Иркутской области рухнул мост через реку Солзан.
В Иркутской области рухнул мост через реку Солзан.
vk.com/baikalsk_city

Из-за разлива реки размыло старый мост между двумя микрорайонами.

Рядом с Байкальском расположено хранилище опасных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Из-за наводнения они могут попасть в озеро Байкал, что грозит экологической катастрофой, пишет «Тайга.инфо».

Сохраняется угроза подтопления нескольких районов города. Объявлен режим ЧС.

В городе за последние сутки выпало 122 мл осадков. Дожди ещё продлятся сутки.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня после сильных дождей. Жертвами наводнения стали 25 человек, еще 38 тыс. пострадали.

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