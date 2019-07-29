В сибирском городе из-за наводнения рухнул мост

Из-за разлива реки размыло старый мост между двумя микрорайонами.
Рядом с Байкальском расположено хранилище опасных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Из-за наводнения они могут попасть в озеро Байкал, что грозит экологической катастрофой, пишет «Тайга.инфо».
Сохраняется угроза подтопления нескольких районов города. Объявлен режим ЧС.
В городе за последние сутки выпало 122 мл осадков. Дожди ещё продлятся сутки.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня после сильных дождей. Жертвами наводнения стали 25 человек, еще 38 тыс. пострадали.