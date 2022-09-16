В сибирском городе мальчик умер, когда шел на тренировку

11-летний мальчик из Красноярска умер, пока шел на карате. Он потерял сознание у входа в секцию.

Как сообщает «7 канал Красноярск», школьник упал на землю. Его обнаружили прохожие.

Очевидцы пытались привести ребенка в чувства. Ему вызвали скорую, однако к приезду врачей его губы уже посинели.

Сотрудник клуба рассказал, что хотел помочь мальчику.

«Начал его шевелить, а он уже все. Не подавал признаков жизни. Я его перевернул. Он уже начал синеть <…> Когда его в скорую помещали, он еще живой был», — отметил он.

По одной из версий, у школьника мог быть порок сердца. Но мать погибшего утверждает, что патологий у него не выявляли.

Предстоит судебно-медицинская экспертиза.