В сибирском городе мальчик умер, когда шел на тренировку

Как сообщает «7 канал Красноярск», школьник упал на землю. Его обнаружили прохожие.
Очевидцы пытались привести ребенка в чувства. Ему вызвали скорую, однако к приезду врачей его губы уже посинели.
Сотрудник клуба рассказал, что хотел помочь мальчику.
«Начал его шевелить, а он уже все. Не подавал признаков жизни. Я его перевернул. Он уже начал синеть <…> Когда его в скорую помещали, он еще живой был», — отметил он.
По одной из версий, у школьника мог быть порок сердца. Но мать погибшего утверждает, что патологий у него не выявляли.
Предстоит судебно-медицинская экспертиза.