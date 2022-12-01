1 декабря
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Происшествия

В сибирском городе на генерального директора строительной фирмы завели уголовное дело

В Иркутске в отношении генерального директора строительной компании ООО «Домострой Профи», которая с 2019 года не достроила и не передала собственникам квартиры по 179 договорам долевого участия, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

Часть денег, порядка 3 млн рублей, поступившие от дольщиков, подозреваемый расходовал на другие цели.

По информации ведомства, сумма договоров долевого участия составила более 290 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки, сроки сдачи жилых домов переносили неоднократно и их строительство фактически не ведут.

Заявление о признании застройщика банкротом рассматривают в арбитражном суде.

Возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Ранее скандальный барнаульский недострой за «Европой» вновь не смогли продать.

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