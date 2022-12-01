В сибирском городе на генерального директора строительной фирмы завели уголовное дело

В Иркутске в отношении генерального директора строительной компании ООО «Домострой Профи», которая с 2019 года не достроила и не передала собственникам квартиры по 179 договорам долевого участия, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.