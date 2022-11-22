Скандальный барнаульский недострой за «Европой» вновь не смогли продать

Восьмиэтажный недостроенный апарт-комплекс Sky-M на ул. Шумакова, 21 в Барнауле в очередной раз не смогли продать на торгах. Желающих просто не нашлось.

Вместе со зданием, готовым на 60%, покупателям предназначалось право аренды на земельный участок в 4,5 тыс. кв. м. Стартовая цена объекта — 105,5 млн рублей, ниже, чем на прошлом осеннем аукционе, когда за недострой просили 117,2 млн рублей. Но даже со сниженной стоимостью торги признали несостоявшимися.

Компания «Сентябрь», получив разрешение на строительство, продала большую часть гостиничных номеров, как апартаменты. Так появилось сколько десятков обманутых дольщиков: на конец 2020 года, когда объект заморозили, было 63 договора (при том, что в самом здании всего 96 помещений). Ожидалось, что покупатель сможет достроить объект.

Комплекс планировали ввести летом 2017 года. Сроки постоянно переносили. Работы остановились в 2020 году, когда строители возвели каркас, стены, остеклили окна и смонитровали кровлю.

Недостроенный апарт-комплекс «Sky-M» на ул. Шумакова , 21. Ноябрь 2021 года. Altapress.ru.

В 2021 году застройщика признали банкротом. Он должен 102 млн рублей. На 85% средств с продажи объекта претендуют обманутые дольщики.

В инспекции стройнадзора объясняли, что покупатели нежилых помещений не могут требовать от застрощика-банкрота передать помещения в натуре. Им предназначаются лишь возврат вложенной суммы, неустойки и возмещение убытков.