1 сентября
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Недвижимость

В Барнауле выставили на торги незавершенную гостиницу за ТРЦ «Европа»

Конкурсный управляющий фирмы «Сентябрь» выставил на аукцион недостроенную гостиницу, расположенную в Барнауле за ТРЦ «Европа». Ожидается, что покупатель объекта сможет его достроить. Между тем, у недостроя есть специфика: инициатор стройки продал большую часть гостиничных «номеров» гражданам как апартаменты, но не завершил строительство. И несколько десятков обманутых дольщиков ждут, когда его судьба будет решена.

"SKY-M".
"SKY-M".
архив ООО "Сентябрь"

Что именно продается

Выставленный на торги недострой на ул. Шумакова, 21 расположен вблизи Павловского тракта в окружении торговых центров.

Задуман он был как гостиница (на это и получил разрешение от городского комитета по строительству и архитектуре в 2015 году). И продается он тоже как гостиница — вместе с правом аренды участка (4,5 тыс. кв. метров). У здания восемь этажей.

Готовность объекта продавец оценил в 60%. Стартовая цена лота (недострой плюс участок) — 117,25 млн рублей. Электронный аукцион по продаже имущества «Сентября» состоится в октябре — 10-го числа.

Гостиница Sky-M.
Гостиница Sky-M.
ДубльГИС

Что случилось с застройщиком

Напомним, барнаульская компания «Сентябрь», получив разрешение на строительство гостиницы, продавала гражданам «номера». Называла она их апартаментами, а сам объект — апарт-комплексом Sky-M.

Часть помещений были весьма небольшими — всего 15 кв. метров. И это привлекало покупателей — по данным на конец 2020 года, когда строительство остановилось, фирма заключила 63 договора долевого участия. При этом всего в здании 96 помещений.

Между тем, апарт-комплекс планировалось ввести в августе 2017 года. Сроки ввода застройщик многократно переносил, пока не выяснилось, что достроить объект он не может.

В июне 2021 года застройщик признан банкротом, кредиторам он должен 102 млн рублей, следует из последнего решения арбитражного суда о продлении конкурсного производства.

Условия продажи имущества «Сентября» суд утвердил летом 2022 года, после чего и был назначен аукцион.

Апарт-комплекс &quot;SKY-M&quot;
Апарт-комплекс «SKY-M»
архив ООО «Сентябрь»

Что даст продажа объекта

Инспекция стройжнадзора сообщила: участники строительства вправе претендовать на получение до 85% средств, вырученных от продажи объекта.

При этом в инспекции также объясняли: покупатели нежилых помещений (а апартаменты не являются жилыми) площадью более 7 кв. метров законодательно лишены возможности требовать от застройщика-банкрота передать им помещения в натуре.

Требовать они имеют право только денег — возврата вложенной суммы, неустойки и возмещения убытков.

Ранее altapress.ru рассказывал, что собственник мини-апартаментов площадью 15 кв. метров в недострое пытался продать помещение за 805 тыс. рублей. А в дальнейшем суд пришел к выводу, что Вячеслав Пестерев, руководитель и учредитель компании «Сентябрь», вводил людей в заблуждение и организовал недобросовестную модель коммерческой деятельности.

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