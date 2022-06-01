Неконтролирумые потоки. Как «автор» барнаульского долгостроя, обманувший десятки дольщиков, выводил активы

Уже не номер, еще не квартиры
Стартовала компания «Сентябрь» с проекта восьмиэтажной гостиници. На бумаге он выглядел неплохо — и именно под гостиницу дали разрешение на строительство.
Было это в 2015-м, но вскоре бизнес-модель изменилась. В 2017 году «Сентябрь» начал продавать людям апартаменты — в прямом смысле этого слова.
Объект переименовали в апарт-комплекс Sky-M, но помещения в нем оставались нежилыми. Уже не гостиничные номера — но еще и не квартиры.
Апартаменты пользовались спросом — из 96 помещений раскупили большинство, рассказал altapress.ru Дмитрий, представитель инициативной группы дольщиков.
Раз — и остановилась
Наш собеседник объясняет: да, апартаменты — нежилые помещения, но них тоже можно жить. Привлекала их площадь — помещения были, что называется, малогабаритными: от 15 кв. метров (хотя, конечно, были и больше — и 54 «квадрата», и даже двухуровневые).
Цену дольщики считали рыночной: за «квадрат» здесь просили, как правило, 35−45 тыс. рублей, следует из материалов арбитража.
«Цена не была заниженной — за эти деньги тогда можно было купить комнату в общежитии на Эмилии Алексеевой. Здесь, пусть и меньше на пару квадратов, но зато все новое, своя ванна с туалетом, можно сделать какую-никакую обеденную зону», — объясняет Дмитрий.
Собеседник altapress ru подчеркивает: с людьми заключали договора долевого участия, их, как положено, зарегистрировали в Росреестре. И поначалу стройка шла бойко.
«В 2017 году чуть ли не за месяц этаж поднимался, третий-четвертый уже были достроен. Стройка тогда шла быстро. А потом в один момент раз — и остановилась», — вспоминает он.
«Дом.РФ» включил здание в реестр проблемных объектов России в мае 2020 года. По данным арбитражного суда, его готовность — 60%.
Недобросовестная модель
Между тем, в нежилых помещениях нельзя прописаться. Смущало ли это покупателей апартаментов?
Дмитрий объясняет: руководство компании заверяло, что апартаменты сейчас строят по всей стране и вот-вот, через пару лет, примут закон, разрешающий в них прописку. В конце концов, на дачах-то уже прописывают.
И лишь совсем недавно суд признал: Вячеслав Пестерев, руководитель компании до мая 2020 года и ее учредитель, вводил людей в заблуждение и организовал «недобросовестную модель коммерческой деятельности».
«Выбранная Пестеревым бизнес модель, сопровождавшаяся ненадлежащим осуществлением бухгалтерского учета, введением в заблуждение участников долевого строительства, использование неконтролируемых денежных потоков и бездействие по раскрытию обстоятельств, отражающих экономическую деятельность должника, — повлекло за собой невозможность удовлетворения всех требований кредиторов», — пришел к выводу суд.
Снимал в банкомате — покупал валюту
Сегодня компания «Сентябрь» — банкрот. В реестре требований кредиторов, по данным на начало марта, — 47 дольщиков, указано в решении суда. Но, скорее всего, их будет больше — процесс включения в реестр еще не закончен.
Анализ действий руководителя, проведенный в ходе банкротства и опубликованный в картотеке арбитража, показывает, как он довел свой объект до печального финала.
Так, значительная часть денег дольщиков в компанию не поступала — конкурсный управляющий не нашел в документах сведений о внесении в кассу или на счет 27,8 млн рублей.
Какие-то деньги на счету «Сентября» все же были. Но, как показал анализ, почти 8 млн рублей частями перечисляли на бизнес-карту Пестерева. И бизнесмен снимал их в банкомате, а «затем производил операции с наличной валютой».
Кроме того, бывшему директору «Сентября» Дмитрию Морозову в 2017 году передали по договору долевого участия сразу 24 апартамента на 20 млн рублей — якобы в оплату какого-то долга.
Но Морозов апартаменты быстро перепродал, получив от покупателей намного больше 20 млн. Результат (пока предположительный) — деньги не поступили на стройку.
При этом подрядчиками на стройке были близкие Пестереву фирмы «СМК Опора» и «ДСК Опора» — в обоих он учредитель. Фирмы эти одна за другой ликвидировались — так что сказать, как расходовались средства на стройку, не представляется возможным.
Взять с него нечего
Активы, которые под чутким руководством бизнесмена Пестерева были выведены из компании «Сентябрь», предварительно оцениваются суммой в 55 млн рублей. Для сравнения: стоимость недостроя на Шумакова, 21 — более 117 млн рублей.
В конце мая арбитражный суд привлек Пестерева к субсидиарной ответственности по непогашенный долгам компании. Размер «субсидиарки» определят позже — по завершении расчета с кредиторами.
Получается, бизнесмен должен будет выплатить из своего кармана деньги в конкурсную массу. Между тем, личных долгов у самого Пестерева уже немало — больше 12 млн рублей, следует из материалов суда.
К тому же взять с него почти нечего: он и сам признан личным банкротом, и все его имущество — это доли в ликвидированных фирмах и белый «Мерседес бенц» 2012 года выпуска, проданный в прошлом году за 1 млн рублей.
Объект на продажу
Как сами дольщики оценивают свои шансы получить свои апартаменты? По словам Дмитрия, инспекция жилстройнадзора объяснила: единственный шанс достроить объект — продать его на торгах и найти инвестора.
И вот теперь дольщики надеются: после того, как это состоится, инвестор сможет реализовать не проданные помещения. И этих денег, может быть, хватит на то, чтобы завершить строительство. Хотя бы отчасти.
Как водится, банкротство идет непросто. Так, в реестр требований кредиторов сейчас пытается включиться фирма из Псковской области «Региональные Коммунальные Системы» — будто бы «Сентябрь» должен ей 14 млн рублей.
Дольщики считают это подозрительным. «Нам непонятно, зачем фирма из Псковской области стала бы покупать помещения в Барнауле? Возможно, это одна из схем вывода денег обанкротившегося застройщика», — говорит собеседник altapress.ru.
Суд ее заявление еще не рассмотрел — и дольщики надеются, что он откажет.
«Если ее не включат в реестр, у нас появляются свободные площади, которых уже с большей вероятностью хватит на достройку здания. Сейчас этот вопрос рассматривается в суде», — объяснил собеседник altapress.ru.
Так или иначе — до продажи здания еще далеко. И, в общем, не очень понятно, найдется ли желающий завершить долгострой в условиях спада на строительном рынке.