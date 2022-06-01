Неконтролирумые потоки. Как «автор» барнаульского долгостроя, обманувший десятки дольщиков, выводил активы

Долгострой на ул. Шумакова, 21 в Барнауле (что вблизи ТЦ «Европа») — объект особого внимания. Но десяткам обманутых дольщиков от этого пока не легче. Застройщик — компания «Сентябрь» — признан банкротом, а конкурсный управляющий обнаружил вывод активов на десятки миллионов. Мы изучили материалы суда и поговорили с представителем дольщиков, почему люди покупали нежилые помещения и на что рассчитывают.

Уже не номер , еще не квартиры

Стартовала компания «Сентябрь» с проекта восьмиэтажной гостиници. На бумаге он выглядел неплохо — и именно под гостиницу дали разрешение на строительство.

Было это в 2015-м, но вскоре бизнес-модель изменилась. В 2017 году «Сентябрь» начал продавать людям апартаменты — в прямом смысле этого слова.

Объект переименовали в апарт-комплекс Sky-M, но помещения в нем оставались нежилыми. Уже не гостиничные номера — но еще и не квартиры.

Апартаменты пользовались спросом — из 96 помещений раскупили большинство, рассказал altapress.ru Дмитрий, представитель инициативной группы дольщиков.

Апарт-комплекс «SKY-M» архив ООО «Сентябрь»

Раз — и остановилась

Наш собеседник объясняет: да, апартаменты — нежилые помещения, но них тоже можно жить. Привлекала их площадь — помещения были, что называется, малогабаритными: от 15 кв. метров (хотя, конечно, были и больше — и 54 «квадрата», и даже двухуровневые).

Цену дольщики считали рыночной: за «квадрат» здесь просили, как правило, 35−45 тыс. рублей, следует из материалов арбитража.

«Цена не была заниженной — за эти деньги тогда можно было купить комнату в общежитии на Эмилии Алексеевой. Здесь, пусть и меньше на пару квадратов, но зато все новое, своя ванна с туалетом, можно сделать какую-никакую обеденную зону», — объясняет Дмитрий.

Здание на ул. Шумакова , 21 , лето 2021 года. Дом. рф Здание на ул. Шумакова , 21 , лето 2021 года. Дом. рф Здание на ул. Шумакова , 21 , лето 2021 года. Дом. рф

Собеседник altapress ru подчеркивает: с людьми заключали договора долевого участия, их, как положено, зарегистрировали в Росреестре. И поначалу стройка шла бойко.

«В 2017 году чуть ли не за месяц этаж поднимался, третий-четвертый уже были достроен. Стройка тогда шла быстро. А потом в один момент раз — и остановилась», — вспоминает он.

«Дом.РФ» включил здание в реестр проблемных объектов России в мае 2020 года. По данным арбитражного суда, его готовность — 60%.

Дольщики компании «Сентябрь», май 2022 года. Altapress.ru

Недобросовестная модель

Между тем, в нежилых помещениях нельзя прописаться. Смущало ли это покупателей апартаментов?

Дмитрий объясняет: руководство компании заверяло, что апартаменты сейчас строят по всей стране и вот-вот, через пару лет, примут закон, разрешающий в них прописку. В конце концов, на дачах-то уже прописывают.

И лишь совсем недавно суд признал: Вячеслав Пестерев, руководитель компании до мая 2020 года и ее учредитель, вводил людей в заблуждение и организовал «недобросовестную модель коммерческой деятельности».

«Выбранная Пестеревым бизнес модель, сопровождавшаяся ненадлежащим осуществлением бухгалтерского учета, введением в заблуждение участников долевого строительства, использование неконтролируемых денежных потоков и бездействие по раскрытию обстоятельств, отражающих экономическую деятельность должника, — повлекло за собой невозможность удовлетворения всех требований кредиторов», — пришел к выводу суд.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Снимал в банкомате — покупал валюту

Сегодня компания «Сентябрь» — банкрот. В реестре требований кредиторов, по данным на начало марта, — 47 дольщиков, указано в решении суда. Но, скорее всего, их будет больше — процесс включения в реестр еще не закончен.

Анализ действий руководителя, проведенный в ходе банкротства и опубликованный в картотеке арбитража, показывает, как он довел свой объект до печального финала.

Так, значительная часть денег дольщиков в компанию не поступала — конкурсный управляющий не нашел в документах сведений о внесении в кассу или на счет 27,8 млн рублей.

Банкомат. СС0

Какие-то деньги на счету «Сентября» все же были. Но, как показал анализ, почти 8 млн рублей частями перечисляли на бизнес-карту Пестерева. И бизнесмен снимал их в банкомате, а «затем производил операции с наличной валютой».

Кроме того, бывшему директору «Сентября» Дмитрию Морозову в 2017 году передали по договору долевого участия сразу 24 апартамента на 20 млн рублей — якобы в оплату какого-то долга.

Но Морозов апартаменты быстро перепродал, получив от покупателей намного больше 20 млн. Результат (пока предположительный) — деньги не поступили на стройку.

При этом подрядчиками на стройке были близкие Пестереву фирмы «СМК Опора» и «ДСК Опора» — в обоих он учредитель. Фирмы эти одна за другой ликвидировались — так что сказать, как расходовались средства на стройку, не представляется возможным.

Недостроенный апарт-комплекс «Sky-M» на ул. Шумакова , 21. Ноябрь 2021 года. Altapress.ru.

Взять с него нечего

Активы, которые под чутким руководством бизнесмена Пестерева были выведены из компании «Сентябрь», предварительно оцениваются суммой в 55 млн рублей. Для сравнения: стоимость недостроя на Шумакова, 21 — более 117 млн рублей.

В конце мая арбитражный суд привлек Пестерева к субсидиарной ответственности по непогашенный долгам компании. Размер «субсидиарки» определят позже — по завершении расчета с кредиторами.

Получается, бизнесмен должен будет выплатить из своего кармана деньги в конкурсную массу. Между тем, личных долгов у самого Пестерева уже немало — больше 12 млн рублей, следует из материалов суда.

К тому же взять с него почти нечего: он и сам признан личным банкротом, и все его имущество — это доли в ликвидированных фирмах и белый «Мерседес бенц» 2012 года выпуска, проданный в прошлом году за 1 млн рублей.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Объект на продажу

Как сами дольщики оценивают свои шансы получить свои апартаменты? По словам Дмитрия, инспекция жилстройнадзора объяснила: единственный шанс достроить объект — продать его на торгах и найти инвестора.

И вот теперь дольщики надеются: после того, как это состоится, инвестор сможет реализовать не проданные помещения. И этих денег, может быть, хватит на то, чтобы завершить строительство. Хотя бы отчасти.

Как водится, банкротство идет непросто. Так, в реестр требований кредиторов сейчас пытается включиться фирма из Псковской области «Региональные Коммунальные Системы» — будто бы «Сентябрь» должен ей 14 млн рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Дольщики считают это подозрительным. «Нам непонятно, зачем фирма из Псковской области стала бы покупать помещения в Барнауле? Возможно, это одна из схем вывода денег обанкротившегося застройщика», — говорит собеседник altapress.ru.

Суд ее заявление еще не рассмотрел — и дольщики надеются, что он откажет.

«Если ее не включат в реестр, у нас появляются свободные площади, которых уже с большей вероятностью хватит на достройку здания. Сейчас этот вопрос рассматривается в суде», — объяснил собеседник altapress.ru.

Так или иначе — до продажи здания еще далеко. И, в общем, не очень понятно, найдется ли желающий завершить долгострой в условиях спада на строительном рынке.