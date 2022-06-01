1 июня
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Недвижимость

Неконтролирумые потоки. Как «автор» барнаульского долгостроя, обманувший десятки дольщиков, выводил активы

Долгострой на ул. Шумакова, 21 в Барнауле (что вблизи ТЦ «Европа») — объект особого внимания. Но десяткам обманутых дольщиков от этого пока не легче. Застройщик — компания «Сентябрь» — признан банкротом, а конкурсный управляющий обнаружил вывод активов на десятки миллионов. Мы изучили материалы суда и поговорили с представителем дольщиков, почему люди покупали нежилые помещения и на что рассчитывают.

Дольщики компании "Сентябрь", май 2022 года.
Дольщики компании "Сентябрь", май 2022 года.
Altapress.ru

Уже не номер, еще не квартиры

Стартовала компания «Сентябрь» с проекта восьмиэтажной гостиници. На бумаге он выглядел неплохо — и именно под гостиницу дали разрешение на строительство.

Было это в 2015-м, но вскоре бизнес-модель изменилась. В 2017 году «Сентябрь» начал продавать людям апартаменты — в прямом смысле этого слова.

Объект переименовали в апарт-комплекс Sky-M, но помещения в нем оставались нежилыми. Уже не гостиничные номера — но еще и не квартиры.

Апартаменты пользовались спросом — из 96 помещений раскупили большинство, рассказал altapress.ru Дмитрий, представитель инициативной группы дольщиков.

Апарт-комплекс &quot;SKY-M&quot;
Апарт-комплекс «SKY-M»
архив ООО «Сентябрь»

Раз — и остановилась

Наш собеседник объясняет: да, апартаменты — нежилые помещения, но них тоже можно жить. Привлекала их площадь — помещения были, что называется, малогабаритными: от 15 кв. метров (хотя, конечно, были и больше — и 54 «квадрата», и даже двухуровневые).

Цену дольщики считали рыночной: за «квадрат» здесь просили, как правило, 35−45 тыс. рублей, следует из материалов арбитража.

«Цена не была заниженной — за эти деньги тогда можно было купить комнату в общежитии на Эмилии Алексеевой. Здесь, пусть и меньше на пару квадратов, но зато все новое, своя ванна с туалетом, можно сделать какую-никакую обеденную зону», — объясняет Дмитрий.

Здание на ул. Шумакова, 21, лето 2021 года.
Здание на ул. Шумакова, 21, лето 2021 года.
Дом. рф
Здание на ул. Шумакова, 21, лето 2021 года.
Здание на ул. Шумакова, 21, лето 2021 года.
Дом. рф
Здание на ул. Шумакова, 21, лето 2021 года.
Здание на ул. Шумакова, 21, лето 2021 года.
Дом. рф

Собеседник altapress ru подчеркивает: с людьми заключали договора долевого участия, их, как положено, зарегистрировали в Росреестре. И поначалу стройка шла бойко.

«В 2017 году чуть ли не за месяц этаж поднимался, третий-четвертый уже были достроен. Стройка тогда шла быстро. А потом в один момент раз — и остановилась», — вспоминает он.

«Дом.РФ» включил здание в реестр проблемных объектов России в мае 2020 года. По данным арбитражного суда, его готовность — 60%.

Дольщики компании &quot;Сентябрь&quot;, май 2022 года.
Дольщики компании «Сентябрь», май 2022 года.
Altapress.ru

Недобросовестная модель

Между тем, в нежилых помещениях нельзя прописаться. Смущало ли это покупателей апартаментов?

Дмитрий объясняет: руководство компании заверяло, что апартаменты сейчас строят по всей стране и вот-вот, через пару лет, примут закон, разрешающий в них прописку. В конце концов, на дачах-то уже прописывают.

И лишь совсем недавно суд признал: Вячеслав Пестерев, руководитель компании до мая 2020 года и ее учредитель, вводил людей в заблуждение и организовал «недобросовестную модель коммерческой деятельности».

«Выбранная Пестеревым бизнес модель, сопровождавшаяся ненадлежащим осуществлением бухгалтерского учета, введением в заблуждение участников долевого строительства, использование неконтролируемых денежных потоков и бездействие по раскрытию обстоятельств, отражающих экономическую деятельность должника, — повлекло за собой невозможность удовлетворения всех требований кредиторов», — пришел к выводу суд.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

Снимал в банкомате — покупал валюту

Сегодня компания «Сентябрь» — банкрот. В реестре требований кредиторов, по данным на начало марта, — 47 дольщиков, указано в решении суда. Но, скорее всего, их будет больше — процесс включения в реестр еще не закончен.

Анализ действий руководителя, проведенный в ходе банкротства и опубликованный в картотеке арбитража, показывает, как он довел свой объект до печального финала.

Так, значительная часть денег дольщиков в компанию не поступала — конкурсный управляющий не нашел в документах сведений о внесении в кассу или на счет 27,8 млн рублей.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Какие-то деньги на счету «Сентября» все же были. Но, как показал анализ, почти 8 млн рублей частями перечисляли на бизнес-карту Пестерева. И бизнесмен снимал их в банкомате, а «затем производил операции с наличной валютой».

Кроме того, бывшему директору «Сентября» Дмитрию Морозову в 2017 году передали по договору долевого участия сразу 24 апартамента на 20 млн рублей — якобы в оплату какого-то долга.

Но Морозов апартаменты быстро перепродал, получив от покупателей намного больше 20 млн. Результат (пока предположительный) — деньги не поступили на стройку.

При этом подрядчиками на стройке были близкие Пестереву фирмы «СМК Опора» и «ДСК Опора» — в обоих он учредитель. Фирмы эти одна за другой ликвидировались — так что сказать, как расходовались средства на стройку, не представляется возможным.

Недостроенный апарт-комплекс &quot;Sky-M&quot; на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года.
Недостроенный апарт-комплекс «Sky-M» на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года.
Altapress.ru.

Взять с него нечего

Активы, которые под чутким руководством бизнесмена Пестерева были выведены из компании «Сентябрь», предварительно оцениваются суммой в 55 млн рублей. Для сравнения: стоимость недостроя на Шумакова, 21 — более 117 млн рублей.

В конце мая арбитражный суд привлек Пестерева к субсидиарной ответственности по непогашенный долгам компании. Размер «субсидиарки» определят позже — по завершении расчета с кредиторами.

Получается, бизнесмен должен будет выплатить из своего кармана деньги в конкурсную массу. Между тем, личных долгов у самого Пестерева уже немало — больше 12 млн рублей, следует из материалов суда.

К тому же взять с него почти нечего: он и сам признан личным банкротом, и все его имущество — это доли в ликвидированных фирмах и белый «Мерседес бенц» 2012 года выпуска, проданный в прошлом году за 1 млн рублей.

Аукцион. Торги.
Аукцион. Торги.
pixabay.com

Объект на продажу

Как сами дольщики оценивают свои шансы получить свои апартаменты? По словам Дмитрия, инспекция жилстройнадзора объяснила: единственный шанс достроить объект — продать его на торгах и найти инвестора.

И вот теперь дольщики надеются: после того, как это состоится, инвестор сможет реализовать не проданные помещения. И этих денег, может быть, хватит на то, чтобы завершить строительство. Хотя бы отчасти.

Как водится, банкротство идет непросто. Так, в реестр требований кредиторов сейчас пытается включиться фирма из Псковской области «Региональные Коммунальные Системы» — будто бы «Сентябрь» должен ей 14 млн рублей.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Дольщики считают это подозрительным. «Нам непонятно, зачем фирма из Псковской области стала бы покупать помещения в Барнауле? Возможно, это одна из схем вывода денег обанкротившегося застройщика», — говорит собеседник altapress.ru.

Суд ее заявление еще не рассмотрел — и дольщики надеются, что он откажет.

«Если ее не включат в реестр, у нас появляются свободные площади, которых уже с большей вероятностью хватит на достройку здания. Сейчас этот вопрос рассматривается в суде», — объяснил собеседник altapress.ru.

Так или иначе — до продажи здания еще далеко. И, в общем, не очень понятно, найдется ли желающий завершить долгострой в условиях спада на строительном рынке.

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