Сколько стоит «сентябрьский» долгострой. Эксперты оценили апарт-комплекс барнаульского девелопера-банкрота

Отчет об оценке имущества строительной компании-должника «Сентябрь» накануне появился на федеральном ресурсе сведений о банкротстве. Речь идет о незавершенном апарт-комплексе «Sky-M» на ул. Шумакова, 21. Эксперты оценили стоимость долгостроя почти в 117 млн рублей.

Сто страниц для более ста миллионов

Заключение о рыночной цене объекта незавершенного строительства составила сотрудница общероссийской организации «Русское общество оценщиков» Елена Зорян.

Выводы эксперт изложила на 100 страницах отчета. Во внимание были взяты состояние объекта, расположение, его возможное использование, стоимость земли под недостроенным зданием, экономическая ситуация в городе и крае и т. д.

На сентябрь 2021 года стоимость недостроя составила 117,253 млн рублей. Оценка производилась для включения недвижимости в конкурсную массу.

Подписание документов. Pixabay.com

Кто и почему не достроил

Здание возводила компания «Сентябрь». Генеральный подрядчиком выступила СМК «Опора», зарегистрированная в Санкт-Петербурге.

Учредителем обеих фирм является предприниматель Вячеслав Пестерев. Директором — Сергей Сергеев. Фирма была зарегистрирована в 2013 году.

Апарт-комплекс начали строить шесть лет назад — в 2015-м. А в декабре 2017 года его планировали ввести в эксплуатацию. Но сроки ввода объекта несколько раз переносили (последний раз на октябрь 2021 года), пока застройщика не признали несостоятельным. И теперь недострой, вероятнее всего, продадут с молотка.

Причина постоянного оттягивания сроков строительства — нехватка финансирования. В июне 2020 года в инспекции стройжилнадзора отметили, что проблемы с деньгами у застройщика появились из-за задолженности участников долевого строительства, которая составила 40 млн рублей.

Апарт-комплекс «SKY-M» архив ООО «Сентябрь»

В 2020 году компания заключила 63 договора на сумму в 114 млн рублей. В проектной документации уточняется, что «Сентябрь» заключал с «инвесторами» договоры не долевого участия (ДДУ), а с использованием «иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика».

Характеристики объекта Степень готовности — 60%. Из них: фундамент , крыша , стены , перекрытия — 100%, проемы — 64%, отделочные работы — 36%, остальное — 0%.

крыша стены перекрытия — 100%, проемы — 64%, отделочные работы — 36%, остальное — 0%. Проектная организация — «Архи-Групп»

Предполагаемая площадь объекта — 5,14 тыс. кв. м

Размер участка — 4,5 тыс. кв. м

Количество нежилых помещений — 94

Запланированное количество парковочных мест — 42

Предполагаемая стоимость строительства — 120 млн рублей

Недостроенные хоромы

Компания «Сентябрь» планировала построить восьмиэтажным здание с монолитным каркасом и нестандартной архитектурой, площадью 5,14 тыс. кв. м.

Этапы строительства апарт-комплекса на ул. Шумакова , 21. Июль 2017 года. Sky-m.info.

Изначально объект на ул. Шумакова, 21 (находится неподалеку от ТЦ «Европа») презентовали как гостиницу. В проектной документации говорится, что строящееся здание — это будущий социальный объект. Но на официальном сайте «Sky-M» дом назван апарт-комплексом. И, судя по рекламному тексту, апартаменты должны были стать жилыми.

Однако во всех официальных документах, в том числе отчете об оценке объекта недвижимости, помещения «Sky-M» относят к нежилым.

Планировалось, что помещения в «Sky-M» будут отличаться свободными планировками, якобы для удобства и комфорта будущих жителей. Хотели даже возвести двухуровневые квартиры с панорамным видом на Индустриальный район. Информация об этом указана на сайте проекта «Sky-M».

Этапы строительства апарт-комплекса на ул. Шумакова , 21. Февраль 2019 года. Sky-m.info.

Но апарт-комплекс так и не был достроен.

К слову, на «Циан» до сих пор выставлено объявление о продаже помещений в «Sky-M». При этом, на сайте по продаже недвижимости он указан, как жилой комплекс. В объявлении указано, что «Sky-M» намерены сдать в третьем квартале 2021 года

Неоправданные надежды

Суд. Pixabay.com

В феврале текущего года на банкротство застройщика подал один из его кредиторов. Судя по информации в деле, на несостоятельности настаивал Юрий Леонов. Тогда стороны подписали мировое соглашение.

Казалось бы, Дамоклов меч на время опустился. Но спустя три месяца кредитор расторг мировое соглашение с застройщиком и вновь подал на банкротство «Сентября».

Этапы строительства апарт-комплекса на ул. Шумакова , 21. Февраль 2018 года. Sky-m.info.

По условиям мирового соглашения, должник должен был до конца марта выплатить Леонову 1,9 млн рублей. В том числе 1,45 млн рублей основной задолженности по решению суда (от 17 мая 2019 года), более 100 тыс. рублей индексации, проценты за использование денежных средств (234,7 тыс. рублей), 5,5 тыс. рублей компенсации за госпошлину, а также 100 тыс. рублей компенсации оплаты услуг представителя.

«Сентябрь» не справился с взятыми на себя обязательствами. Компания смогла выплатить кредитору лишь малую часть суммы — 200 тыс. рублей.

Имущество с молотка

В 17 июня краевой Арбитражный суд принял решение признать строительную компанию банкротом и открыть конкурсное производство, сроком на один год.

Долги. Деньги. altapress.ru

Региональная Инспекция строительного и жилищного надзора выступила против введения в отношении должника процедуры банкротства. Жилнадзор посчитал, что процедура при сложившийся ситуации будет противоречить интересам участников долевого строительства. Но компания «Сентябрь» все равно была признана несостоятельной.

Конкурсным управляющим назначили члена Союза арбитражных управляющих «Альянс» из Новосибирска Андрея Школоберду. В июне следующего года он должен предоставить результаты конкурного производства. Частью конкурсной массы должна стать и недостроенная гостиница, которую, вероятнее всего, продадут с молотка.