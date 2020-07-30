В сибирском городе вода заливает ковидный госпиталь

По информации издания, местные чиновники уже отреагировали на ситуацию, заявив, что ждут деньги на ремонт кровли из областного минздрава.
По словам главного врача горбольницы Аллы Дробинской, корпуса были построены 42 года назад. В июле 2020 года один из корпусов был перепрофилирован для лечения больных коронавирусом.
Зимой 2020 года администрация подготовила смету на ремонт кровли и получила заключение госэкспертизы. Как только будет выделены деньги, будет объявлен и тендер на ремонт, пояснила главрач.
Пока руководство больницы ждет поступление денег, пациенты из ковидного корпуса публикуют видео с кадрами подтопления и полчищами «эвакуирующихся» тараканов.