В сибирском городе загорелась больница

В городе Обь загорелась больница, вверх поднялся густой столб дыма, сообщают очевидцы в группе новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню перейти на соседние корпуса

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, о возгорании сообщили в 11:37. Через две минуты пожарные уже прибыли на место и начали тушение.

По прибытии сотрудники МЧС установили, что трехэтажное здание находится на реконструкции, пациенты в помещениях отсутствуют. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Из соседнего здания сотрудники больницы переместили 50 человек в здание, находящееся на удалении. Восемь человек вынесли на носилках, пишут очевидцы.

,

,

В 12:03 возгорание ликвидировали. На месте работали шесть автоцистернавтолестницаколенчатый подъемник и 4 единицы специальной пожарной техники. Погибших и пострадавших нет.