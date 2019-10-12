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Происшествия

В сибирском городе загорелась больница

В городе Обь загорелась больница, вверх поднялся густой столб дыма, сообщают очевидцы в группе новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню перейти на соседние корпуса

В городе Обь горела больница.
В городе Обь горела больница.
ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, о возгорании сообщили в 11:37. Через две минуты пожарные уже прибыли на место и начали тушение.

По прибытии сотрудники МЧС установили, что трехэтажное здание находится на реконструкции, пациенты в помещениях отсутствуют. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Из соседнего здания сотрудники больницы переместили 50 человек в здание, находящееся на удалении. Восемь человек вынесли на носилках, пишут очевидцы.



В 12:03 возгорание ликвидировали. На месте работали шесть автоцистерн, автолестница, коленчатый подъемник и 4 единицы специальной пожарной техники. Погибших и пострадавших нет.
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