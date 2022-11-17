В сибирском регионе водитель на иномарке сбил пенсионерку и уехал

В Новосибирске 6 ноября в Кировском районе на ул. Зорге, 58. произошло ДТП. Водитель на иномарке сбил пенсионерку и уехал, пишет «КП-Новосибирск».

Женщина 60 лет переходила дорогу между подъездом и тропинкой, когда шла с остановки.

«Маму увидели соседи, которые были на улице, вызвали скорую и позвонили мне в домофон, я сразу вышла», — рассказала дочка пострадавшей.

Сейчас женщина находится в реанимации, ее подключили к ИВЛ. По словам дочери, у матери переломы ребер и повреждение легкого. Также повреждены рука, нога и таз. Ей требуется операция.

Полиция ищет свидетелей произошедшего. С момента ДТП с дочерью потерпевшей никто не связывался. Сейчас ей помогает юрист.

Ранее стало известно, что в Барнауле сбили женщину с ребенком.