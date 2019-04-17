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Происшествия

В сибирском зоопарке посетители до смерти закормили козленка

10-месячный винторогий козленок Коралл погиб в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» из-за того, что его посетители перекормили его морковью и капустой, пишет tvk6.ru.

Винторогий козленок.
Винторогий козленок.
vk.com/roevzoo

Сотрудники парка рассказали, что из-за большого количества сочного корма произошли завал и брожение в преджелудках козленка, что повлекло за собой вздутие и гибель.

«Вчера в нашем парке было много-много гостей, а сегодня я умер. Меня перекормили морковью и капустой посетители парка. Ветеринарный врач боролся за мою жизнь, но ничего не смог сделать», — такое сообщение от имени погибшего козленка опубликовали представители парка.

Винторогие козлы — редкий краснокнижный вид, который находится под охраной.

Издание отмечает, что в 2017 году в этом же парке посетители до болезни закормили жирафа.

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