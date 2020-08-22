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Происшествия

В сибирской лесополосе нашли мертвой девушку, пропавшую два месяца назад

21 августа, в лесном массиве Советского района Новосибирской области обнаружили тело Натальи Мяготиной. Женщина пропала еще 20 июня, ее поисками занимались сотрудники полиции, а также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пишет НГС.

Лес.
Лес.
СС0

«По факту безвестного исчезновения 32-летней женщины следователи проводили проверку, — сказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Вчера тело потерпевшей без признаков насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

На тело Натальи Мяготиной в лесу Советского района (недалеко от нудистского пляжа) наткнулся прохожий.

Как сообщалось ранее, в день пропажи Наталья вместе с мамой поехала в Академгородок по делам. Оказалось, что им пришлось бы прождать там около трех часов, поэтому девушка села в маршрутку и поехала к своим знакомым, до которых так и не добралась.

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