В сибирской школе с детей потребовали 40 тысяч рублей за разбитый телефон

[seealso=]Инцидент произошел в школе № 27 Омска. 11-летняя девочка разбила дорогой телефон одноклассницы и подверглась настоящей травле. Об этом порталу Om1.ru рассказала мама школьницы.

Вместе с подругами девочка находилась в гардеробе школы, где на лавочке стояли портфели, там же лежал телефон их одноклассницы. Проходя мимо, дети задели рюкзаки, от чего телефон упал и разбился.

Школьница позвонила родителям и рассказала об инциденте. Во время следующего урока девочек, которые в этот момент были в гардеробе, вызвали в кабинет директора, где их поджидали родители школьницы, разбившей телефон.

Мать девочки набросилась на детей с криками и требованием компенсировать стоимость телефона в сумме 40 тысяч рублей. На ответы детей, что никто не разбивал телефон одноклассницы специально, от них потребовали «закрыть рот».

От крика одной из девочек стало плохо. У нее заболевание, из-за которого запрещены физические нагрузки и стресс. Когда школьница сказала директору, что плохо себя чувствует, вместо внимания и помощи та также разразилась криком. Девочке было сказано: «Закрой свой рот и стой! Плохо ей, видите ли!».

Омичка подчеркивает, что о школьной разборке родителей обвиненных школьниц даже не оповестили. Разбирательства происходили за закрытыми дверями кабинета директора. Затем, когда девочек, наконец, отпустили, ребенка рвало и она стала задыхаться. На помощь ей пришла одна из учителей. Только после этого мама девочки узнала о случившемся.

Теперь ребенок, который учится в школе на одни пятерки, отказывается посещать занятия. Мать девочки заявила, что переведет ее в другую школу. Но сложившуюся ситуацию она намерена предать огласке. Женщина уже обратилась с жалобами в министерство образования Омской области и РФ.

На данный момент в школе проведена административная планерка и экстренное совещание с педагогами. «Директор учреждения принесла извинения школьнице. Конфликт с ее родителями исчерпан. В поломке телефона призналась другая школьница, мать которой согласилась отремонтировать телефон или возместить ущерб», — рассказали в администрации Омска.