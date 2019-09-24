Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 сентября 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В сибирской тайге пропала семья из четырех человек

Семья из четырех человек, один из которых ребенок, пропала в тайге Красноярского края.

Лес.
Лес.
СС0

Сообщение о пропаже поступило 22 сентября. В этот день в лес отправились 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей 11 и 20 лет. Когда они не вернулись, мать женщины обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас добровольцы и спасатели ведут поиски в том районе тайги, где предположительно пропали люди. Следователи опрашивают лица, видевших семью или общавшихся с ними накануне, пишет «Росбалт».

Люди ушли в тайгу за шишками и планировали вернуться в тот же день. Волонтеры уже нашли машину пропавших — она стояла на обочине возле леса, уточняет НГС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость