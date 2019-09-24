В сибирской тайге пропала семья из четырех человек

Семья из четырех человек, один из которых ребенок, пропала в тайге Красноярского края.

Сообщение о пропаже поступило 22 сентября. В этот день в лес отправились 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей 11 и 20 лет. Когда они не вернулись, мать женщины обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас добровольцы и спасатели ведут поиски в том районе тайги, где предположительно пропали люди. Следователи опрашивают лица, видевших семью или общавшихся с ними накануне, пишет «Росбалт».

Люди ушли в тайгу за шишками и планировали вернуться в тот же день. Волонтеры уже нашли машину пропавших — она стояла на обочине возле леса, уточняет НГС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).