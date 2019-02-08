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Происшествия

В Сирии погиб «как герой» еще один молодой российский военный

4 февраля в Краснодарском крае прошли похороны военнослужащего, погибшего во время перестрелки в Сирии. Парню было всего 25 лет.

Российские самолеты в Сирии.
Российские самолеты в Сирии.
mil.ru

Максим Плетнев был похоронен на тихорецком кладбище. «Он погиб как герой. Об отваге молодого человека говорит и то, что на похороны прибыло командование бригады, где он служил, и боевые соратники парня», — цитирует местную газету РБК.

Двое родственников военнослужащего подтвердили Би-би-си, что Плетнев погиб в Сирии. В какой именно части он служил, собеседники не смогли уточнить, но подтвердили, что «все командиры на прощании были».

По официальным данным Минобороны на май 2017 года, за время операции российских Вооруженных сил в Сирии погибли ​47 российских военнослужащих. В марте 2018 года в Сирии потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, жертвами стали 39 человек.

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