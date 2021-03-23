В Славгороде подросток нашел банковскую карту, отправился на шоппинг и угодил под уголовную статью

Доказательства по делу собрал Славгородский межрайонный следственный комитет. Они были признаны судом «достаточными для вынесения приговора 14-летнему жителю города Славгорода».
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч.3 ст.158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная с банковского счета)», — сказано на сайте следкома.
Несовершеннолетний парень в ходе расследования дела признал свою вину и полностью возместил ущерб. Но это не помогло ему избежать уголовной ответственности.
«Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев», — отмечает пресс-служба СК.