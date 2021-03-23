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23 марта
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Происшествия

В Славгороде подросток нашел банковскую карту, отправился на шоппинг и угодил под уголовную статью

Несовершеннолетний житель Славгорода нашел на одной из улиц города бесконтактную банковскую карту и отправился по магазинам. Его шоппинг обошелся хозяину карты в более чем 7 тыс. рублей, а сам подросток угодил под уголовную статью. Об этом сообщает пресс-служба следкома России по Алтайскому краю.

Шоппинг.
Шоппинг.
pixabay.com.

Доказательства по делу собрал Славгородский межрайонный следственный комитет. Они были признаны судом «достаточными для вынесения приговора 14-летнему жителю города Славгорода».

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч.3 ст.158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная с банковского счета)», — сказано на сайте следкома.

Несовершеннолетний парень в ходе расследования дела признал свою вину и полностью возместил ущерб. Но это не помогло ему избежать уголовной ответственности.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

«Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев», — отмечает пресс-служба СК.

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