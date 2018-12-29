В Славгороде принудительно воспитают подростка, стрелявшего по сверстникам

Инцидент произошел летом 2018 года в городском парке Славгорода. Молодой человек стал стрелять вверх из газобаллонного пистолета модели «ПМ» перед неизвестной ему компанией.
Испугавшись, встретившиеся ему ребята убежали из парка на территорию местного педагогического колледжа. Хулиган стал их преследовать и выстрелил в их сторону. Никто не пострадал, но выстрел повредил стекло припаркованного автомобиля.
Как следует из сообщения прокуратуры, в начале в отношении подростка возбудили уголовное дело, но позже решили, что тот может исправиться и без наказания. В результате молодого человека передали под надзор специализированному госоргану.