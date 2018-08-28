В алтайском городе пьяный сторож угнал грузовик

Водителя задержал экипаж ГИБДД на улице Первомайская.
Мужчина не смог предоставить документов на машину.
Идет разбирательство. Возбуждено уголовное дело.
Пьяный житель Славгорода угнал грузовой автомобиль со строительный базы, где работал сторожем, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Водителя задержал экипаж ГИБДД на улице Первомайская.
Мужчина не смог предоставить документов на машину.
Идет разбирательство. Возбуждено уголовное дело.
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