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В алтайском городе пьяный сторож угнал грузовик

Пьяный житель Славгорода угнал грузовой автомобиль со строительный базы, где работал сторожем, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС.
22.мвд.рф

Водителя задержал экипаж ГИБДД на улице Первомайская.

Мужчина не смог предоставить документов на машину.

Идет разбирательство. Возбуждено уголовное дело.

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