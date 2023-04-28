В Следкоме рассказали, как три человека утонули в автомобиле в Алтайском крае

Затонувший автомобиль обнаружили днем 27 апреля в реке Корболиха. Внутри находились тела трех пассажиров. Внешних признаков насильственной смерти ни у кого не обнаружили.
По предварительным данным, погибшие отдыхали на природе. Они решили переехать реку, однако она оказалась слишком глубокой, и машина затонула.
Следователи СК незамедлительно выехали и провели осмотр места происшествия.
«По данному факту Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка», — сообщают в ведомстве.
На данный момент назначены судебные экспертизы и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ход проверки стоит на контроле Змеиногорского межрайонного прокурора.
Ранее микроавтобус вместе с пассажирами утонул в реке Барнаулка. Однако тогда пассажирам удалось выбраться из автомобиля.