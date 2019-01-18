Следственный комитет: террористы врут про причастность ИГ к взрыву в Магнитогорске

«Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено. Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — сказала Петренко.