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Происшествия

В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар в частном доме

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, помогая тушить пожар в частном доме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение губернатора региона Алексея Островского.

Олег Макаров.
Олег Макаров.
Администрация Холм-Жирковского района

Сообщение о пожаре в доме в Холм-Жирковском районе поступило 8 ноября в 21:30. На месте работали четверо пожарных. Олег Макаров погиб, помогая соседям через дорогу.

«Он предпринял попытку подручными средствами ликвидировать возгорание, помогал выносить имущество. В какой-то момент почувствовал себя плохо, его доставили в больницу, где позже он умер», — сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.

О том, что Олег Макаров погиб, первым сообщил губернатор региона Алексей Островский в своем аккаунте в Twitter.

«Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!» — написал Островский.

Двухквартирный дом выгорел практически полностью. Причины возгорания устанавливают эксперты.

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