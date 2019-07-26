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Происшествия

В Сочи из-за мощного ливня обрушилась федеральная трасса

25 июля после сильных дождей обрушился участок трассы Джубга — Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю.

Участок трассы Джубга — Сочи.
Участок трассы Джубга — Сочи.
youtube.com

«Джубга — Сочи» — это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья. Обрушение произошло на одном из съездов. На место направлены сотрудники и техника МЧС. Ситуацию контролируют в центре управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

Сильный ливень прошел в Сочи в ночь на четверг. По данным дорожных служб, за сутки подтопило несколько трасс, а также три подземных перехода. Дорожники до сих пор ликвидируют последствия стихии.

В Краснодарском крае действуют экстренные предупреждения о ливнях с грозами, граде, шквалистом ветре и угрозе смерчей над Черным и Азовским морями.

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