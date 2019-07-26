В Сочи из-за мощного ливня обрушилась федеральная трасса

«Джубга — Сочи» — это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья. Обрушение произошло на одном из съездов. На место направлены сотрудники и техника МЧС. Ситуацию контролируют в центре управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.
Сильный ливень прошел в Сочи в ночь на четверг. По данным дорожных служб, за сутки подтопило несколько трасс, а также три подземных перехода. Дорожники до сих пор ликвидируют последствия стихии.
В Краснодарском крае действуют экстренные предупреждения о ливнях с грозами, граде, шквалистом ветре и угрозе смерчей над Черным и Азовским морями.