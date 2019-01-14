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Происшествия
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В Сочи жителей двух пятиэтажек переселили из-за угрозы обрушения подпорной стены

Жильцов двух пятиэтажных домов на улице Коммунальщиков в Сочи временно переселили из-за частичного обрушения подпорной стены.

Морской порт Сочи.
Морской порт Сочи.
morport-sochi.ru

Подпорная стена разрушилась 13 января.

«Предварительная причина разрушения — переувлажнение грунта. Из соображений безопасности принято решение переселить жильцов», — сообщили «Интерфаксу» в администрации Лазаревского района.

Жильцы двух пятиэтажек уже получили уведомления о временном переселении.

Переселили 57 жителей двух домов. В санатории «Бюрюза» и «Черноморец» переселились 17 человек, остальные — к родственникам. При этом 24 жильца отказались от переселения.

Вблизи домов проведут геолого-изыскательные работы.

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