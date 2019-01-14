В Сочи жителей двух пятиэтажек переселили из-за угрозы обрушения подпорной стены

Подпорная стена разрушилась 13 января.
«Предварительная причина разрушения — переувлажнение грунта. Из соображений безопасности принято решение переселить жильцов», — сообщили «Интерфаксу» в администрации Лазаревского района.
Жильцы двух пятиэтажек уже получили уведомления о временном переселении.
Переселили 57 жителей двух домов. В санатории «Бюрюза» и «Черноморец» переселились 17 человек, остальные — к родственникам. При этом 24 жильца отказались от переселения.
Вблизи домов проведут геолого-изыскательные работы.