«В содеянном раскаиваюсь»: СМИ опубликовали документ с признанием Ефремова

Телеканал РЕН ТВ опубликовал документ, согласно которому Михаил Ефремов признавал, что управлял авто в пьяном виде и совершил смертельное ДТП в Москве. Признание подписано самим актером и его адвокатом.

Документ является протоколом допроса, на котором Ефремов признал, что он, будучи пьяным, совершил смертельное ДТП в Москве. Под признанием подписались Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев.

Согласно документу, актер также признал, что его автомобиль в момент аварии был исправен.

«В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Желаю загладить вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме», — написано в протоколе.

Кроме того, Ефремов признает, что его здоровью в результате аварии был причинен легкий вред, и он не стал обращаться за экспертизой к медикам.

«Меня больше мучают душевные и нравственные переживания, которые я испытываю в связи с произошедшим ДТП и наступившими последствиями», — заявил актер на допросе.

Позже Ефремов отказался от признания вины. Его адвокат заявляет, что артист не помнит, был ли он за рулем автомобиля.