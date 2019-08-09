В соцсетях обсуждают последствия крупного града в Барнауле и в соседних районах

Крупный град выпал в Повалихе. Подписчик паблика «Барнаул 22» показывает арбуз, который пробила градина, и демонстрирует фото «виновников» происшествия.
«Вот так растишь все лето, а как только приходит пора убирать, град уничтожает все труды. Обидно», — комментирует другой участник.
Крупный град выпал и в Барнауле. Мария рассказывает, каковой ей было на улице — спрятаться возможности не было.
«Град со шквалистым ветром был. Минут пять хлестало по голым рукам и ногам. Сразу красные пятна по телу… Боль адская. Итог посмотрим завтра», — говорит она.
Екатерина пишет, что в это время находилась в машине — автомобиль стоял в пробке в районе Павловского тракта — улицы Трактовой.
«Машину хлестало градом дай бог. Слава богу без последствий», — говорит она.
Татьяна рассказывает, что 8 августа при выезде из города на Павловском тракте они попали под град. Машину спрятали под кусты, но ее стянуло вниз под уклон.
«Выбраться самим не удалось, машина сидела плотно… Все проезжали и только смотрели. Остановился один добрый человек по имени Денис на „УАЗе Патриот“ и помог нам. Когда спросили, что должны, он скромно ответил: „Я буду стоять, ты не остановишься“? Спасибо ему огромное!», — пишет она.
Напомним, 8 августа жители Барнаула говорили, что после ливня вода затопила дороги, на которых недавно сделали ремонт.
«Ливневки в нашем городе, видимо, не нужны», — писали очевидцы.