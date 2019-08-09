В соцсетях обсуждают последствия крупного града в Барнауле и в соседних районах

Град, который выпал на части территории Алтайского края 8 августа, в том числе в Барнауле, судя по отзывам, нанес ущерб огородам. Не повезло и тем, кто в такую погоду оказался на улице. Своими впечатлениями жители края обмениваются в соцсетях.

Крупный град выпал в Повалихе. Подписчик паблика «Барнаул 22» показывает арбуз, который пробила градина, и демонстрирует фото «виновников» происшествия.

«Вот так растишь все лето, а как только приходит пора убирать, град уничтожает все труды. Обидно», — комментирует другой участник.

Крупный град выпал и в Барнауле. Мария рассказывает, каковой ей было на улице — спрятаться возможности не было.

«Град со шквалистым ветром был. Минут пять хлестало по голым рукам и ногам. Сразу красные пятна по телу… Боль адская. Итог посмотрим завтра», — говорит она.

Екатерина пишет, что в это время находилась в машине — автомобиль стоял в пробке в районе Павловского тракта — улицы Трактовой.

«Машину хлестало градом дай бог. Слава богу без последствий», — говорит она.

Татьяна рассказывает, что 8 августа при выезде из города на Павловском тракте они попали под град. Машину спрятали под кусты, но ее стянуло вниз под уклон.

После града в районе Барнаула , машину снесло вниз. vk.com/barneos22

«Выбраться самим не удалось, машина сидела плотно… Все проезжали и только смотрели. Остановился один добрый человек по имени Денис на „УАЗе Патриот“ и помог нам. Когда спросили, что должны, он скромно ответил: „Я буду стоять, ты не остановишься“? Спасибо ему огромное!», — пишет она.

Напомним, 8 августа жители Барнаула говорили, что после ливня вода затопила дороги, на которых недавно сделали ремонт.