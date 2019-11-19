В соцсетях обсуждают последствия мощного снегопада на Алтае

Мощный снегопад, обрушившийся на сибиряков в последние дни, несмотря на всю его естественность, вызывает всевозможные дискуссии. Поводов может быть много: убирают ли власти дороги или нет, до каких мест не добираются снегоуборочные машины и кому это помешало. И, наконец, почему некоторые наши сограждане не чистят машины от снега.

Утром Барнаул стоял в рекордно длинной пробке — три километра, сообщает Вести22.

Днем в посёлке Лесной оказались не очищены дороги от снега, не было и нет возможности проезда спецавтомобиля, места для разворота машины отсутствуют. Сегодня возникли сложности с вывозом отходов, — констатирует 19 ноября в Instagram главный по мусору по Барнаульской зоне регоператор «ЭКО-Комплекс».

Подписчики Go_Barnaul бурно обсуждают, чистят ли в Барнауле дороги или нет. Вообще, в мэрии Барнаула популярно объяснили, что дороги в городе чистят круглосуточно по двусменному графику. Так было и 18 ноября, и 19-го, и будет продолжаться еще двое суток.

Но граждане со своей стороны делятся впечатлениями, где результаты этих усилий хорошо заметны. А где и не очень.

Уборка снега в Барнауле 19 ноября. Barnaul.org

Мой маршрут Павловский тракт-Малахова- Коммунаров- Матросова весь почищен, доехала как летом, спасибо дорожным службам, — пишет один из подписчиков. «Я тоже сегодня ездила по центру, так хорошо, когда заботятся о городе, чисто!» — соглашается другой. «Улицу Энтузиастов тоже ночью чистили! Спасибо. Конечно, весь снег за ночь вывезти нереально, — констатирует третий.

Но другие замечают, что во дворах-то (где, к слову, расчисткой должны заниматься управляющие компании и ТСЖ) просто не пройти.

Дальше центра, видимо, не успели. Особенно „радует“, когда в многоэтажные дворы въезды просто сугробами засыпают и оставляют так… И люди и машины штурмуют эти насыпи… порой и не без ущерба… Такое впечатление, что для дорожников каждая зима как в новинку, — иронизирует еще один подписчик. „Жаль что в небольших улочках не чистят“, — присоединяется к скептикам очередной наблюдатель. „А кучи снега которые эти службы сдвигают на парковки?! и не собираются их вывозить?! За это тоже спасибо“? — недоволен барнаулец.

Уборка снега в Барнауле 19 ноября. Barnaul.org

„Зарабатывают на погоде“

Подписчики паблика „Инцидент Бийск“ обсуждают такую проблему. В городе прошел сильный снегопад и подъездные пути к магазинам не очищены. Автомобилисты паркуются на более менее чистых местах, а этим воспользовались эвакуаторы. Они караулят у магазинов машины, заехавшие под знак „парковка запрещена.“. Зарабатывают на погоде, утверждает автор.

Читатели-писатели, как водится, разделились на два лагеря. Одни возмущены нарушениями закона (закон суров, но его надо исполнять). Другие — о том, что людей токлкает на нарушение то, что территории Бийска плохо чистят: „Спецтехнику за три дня не разу не увидела“, — говорит одна их подписчиц.

Уборка снега в Барнауле 19 ноября. Barnaul.org

„Так теплее“

Подписчики Barnaul22 сцепились из-за того, что некоторые автовладельцы не счищают снег со своих машин. И так с горкой на крыше и ездят.

„А потом все это на авто создали летит“, „безмозглые только не чистят приборы, зеркала и крышу“, „сегодня из-за одного лихача с такой же крышей чуть столб не поцеловал: обогнал меня — и полетело все это мне в лобовую“… „Зато так теплее!“ В общем, есть некоторый спектр мнений.

Кто чистит снег

Так или иначе, в администрации Барнаула обещают трудиться, не покладая рук. И за ночь вымести „на чистовую“ все автомагистрали, добавляет Вести 22. В дневную смену задействовано 104 единицы снегоуборочной техники и 135 дорожных рабочих, которые вручную очищают подходы к пешеходным переходам, остановочных площадок с посыпкой их песком. Для вывоза снега привлекается наемная техника»