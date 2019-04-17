Что осталось от Нотр-Дама. В соцсетях опубликовали снимки с высоты птичьего полета

В Instagram опубликованы первые фотографии пострадавшего от пожара собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), снятые с квадрокоптера. Снимки выложила в своем аккаунте Lana Sator, сообщает РБК.

Lana Stor пишет, что доступ людей на остров, где находится собор, ограничен полицией, тысячи людей делают фото с доступных ракурсов.

«Не могла отказать себе в возможности взглянуть на последствия пожара с воздуха. Посмотрите и вы!» — написала автор снимков.

Напомним, что произошло.

Пожар в знаменитом французском соборе Нотр-Дам де Пари начался вечером 15 апреля. Тушили его более 12 часов, на пожаре работали более 500 пожарных. Французские власти объяснили, почему при этом не использовалась пожарная авиация: было опасение, что вода с самолета могла поверить конструкции собора, сообщает BBC. Эксперты, которых опросило BBC, считают, что тушение было грамотным.

Последствия пожара весьма серьезные: обрушился шпиль, провалилась крыша. Огонь уничтожил внутренний деревянный каркас и интерьер собора. Основные конструкции уцелели, но ущерб считается огромным.

На сегодня основная версия причин пожара — несчастный случай, поджога не было. Так или иначе, расследованием занимаются 50 экспертов, они уже начали опрос рабочих, которые занимались реставрацией собора.

На призыв президента Франции восстановить собор всем миром уже откликнулся крупный бизнес: L’Oreal, Total и другие известные компании заявили, что пожертвуют сотни миллионов евро на восстановление.