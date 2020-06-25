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25 июня
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Происшествия

В США найден мертвым сын генсека Никиты Хрущева

Известный политолог и публицист Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, найден мертвым с огнестрельным ранением в голову, сообщает Радио «Маяк» со ссылкой на The New York Times.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

По данным издания, тело Хрущева было найдено с огнестрельным ранением в голову. По сведениям полиции, очевидных признаков следов насилия не обнаружено.

О смерти Хрущева-младшего сообщалось еще 18-го июня, но тогда не были известны подробности. У полиции есть две версии случившегося — либо ученый добровольно ушел из жизни, либо это был несчастный случай.

Досье

В годы жизни в СССР Сергей Хрущев был известным конструктором, разработчиком проектов крылатых и баллистических ракет, систем приземления космических кораблей. За эти разработки он был удостоен Ленинской премии.

Впоследствии он стал ученым-политологов, специализировавшимся на периоде холодной войны и противостояния двух общественно-политических систем. В этом качестве в 1991 году его пригласили прочесть курс лекций в американском университете Брауна. В Россию он решил не возвращаться.

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