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Происшествия

В США застрелили российского чемпиона по сноуборду

10 июня в Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, передает РИА «Новости». Обвиняемый, Ретт Маккензи Нельсон, выстрелил в Кольцова из окна автомобиля, спортсмен погиб на месте.

Сноуборд.
Сноуборд.
unsplash.com

«Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова, — сообщили изданию в посольстве России в США, — Консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего, направил запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Дмитрия Кольцова».

Сообщается также, что Ретт Маккензи Нельсон обвиняется в убийстве заместителя шерифа округа, в грабеже магазина и заправки.

Дмитрию Кольцову был 31 год. Сноубордист входил в состав сборных Москвы и России, и за свою карьеру выигрывал Кубок России и чемпионат России по сноуборду.

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