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Происшествия

В Ставрополье 5 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

Пять человек погибли и 14 пострадали 2 августа в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около 02:30 мск на 420 км дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Водитель автобуса по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Предварительно установлено, что автобус двигался из Волгограда в Ставрополь, в салоне находились 23 человека.

В качестве одной из возможных причин аварии рассматривается усталость водителя. В Госавтоинспекции отметили, что перед столкновением при пересечении границы со Ставропольским краем автобус остановили сотрудники ГИБДД в рамках операции «Сон за рулем». От отдыха 59-летний водитель отказался. Установлено, что в результате происшествия он погиб.

14 пострадавших направили в больницу. В отделении реанимации и интенсивной терапии Апанасенковской районной больницы сообщили, что три человека находятся в реанимации. «Состояние относительно стабильное, никого нет. У нас три человека , остальные в хирургическом и детском отделении», — сказал собеседник агентства.

В педиатрическом отделении больницы добавили, что в медучреждении находятся трое детей: «У нас три девочки, они без серьезных травм. Просто отдыхают».

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