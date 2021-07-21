СК РФ: в Ставропольском крае действовало организованное преступное сообщество

В Ставропольском крае действовало организованное преступное сообщество под руководством начальника управления регионального ГИБДД поковника Алексея Сафонова. Такое заявление распространено в специальном пресс-релизе СК РФ.

За многочисленные взятки в особо крупном размере члены ОПС будут привечены к уголовной ответственности. Глава управления МВД России по Ставропоьскому краю уже отправлен в отставку.

В СК РФ сообщили, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы «изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории края».

Указанные пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями законодательства. Они с легкостью проходили мимо стационарных и передвижных постов ГИБДД.

Всего участники группы получили взятки на общую сумму более 19 млн рублей.

В рамках расследования дела у членов ОПС было проведено более 80 обысков, изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Алексей Сафонов и еще шесть участников возглавляемой им группы задержаны, следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.