В Ставропольском крае разбился военный штурмовик СУ-25

Отмечается, что самолет совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Специалисты поисково-спасательной службы ищут катапультировавшихся летчиков.
Штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».
Су-25УБ — двухместный учебно-боевой самолет для подготовки и тренировки летчиков, может решать боевые задачи в полном объеме.