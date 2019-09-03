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4 сентября
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Происшествия

В Ставропольском крае разбился военный штурмовик СУ-25

В момент крушения штурмовика Су-25УБ два летчика катапультировались, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Штурмовик СУ-25
Штурмовик СУ-25
http://mil.ru/

Отмечается, что самолет совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Специалисты поисково-спасательной службы ищут катапультировавшихся летчиков.

Штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25УБ — двухместный учебно-боевой самолет для подготовки и тренировки летчиков, может решать боевые задачи в полном объеме.

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