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Происшествия

В стене церковной лавки нашли мумию со связанными скотчем руками

В Нижнем Новгороде на территории храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери нашли труп мужчины. Тело было замуровано в стену старинной церковной лавки, сообщает телеграм-канал Baza.

Череп. Останки.
Череп. Останки.
СС0

В церкви, которую в XVII веке построил промышленник Григорий Строганов, сейчас идет реставрация. Ее планируют завершить к 800-летию Нижнего Новгорода. Храм является памятником федерального значения.

Во время ремонтных работ рабочие заметили труп мужчины в кузове грузовика с битым кирпичом, оставшимся после сноса церковной лавки.

Погибший был обернут в простыню, которая успела истлеть. Его ноги и руки были обмотаны скотчем, а в спине погибшего нашли несколько забитых строительных гвоздей, пишет znak.com.

Предварительно, мужчина скончался не менее 10 лет назад. Все это время труп провел в стене церковной лавки и из-за недостатка воздуха мумифицировался.

Правоохранительные органы начали проверку. По данным местных СМИ, сыщики не исключают версию ритуального убийства.

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