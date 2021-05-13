В столичном аэропорту ФСБ выявила клинику, которая выдавала фальшивые справки иностранцам

У руководителя клиники — название учреждения не уточняется — изъяли более 100 справок-приглашений, печати, штампы и клиентскую базу иностранцев.
Алгоритм получения таких документов в период пандемии не менялся, пишет bfm.ru.
И действует так — с лечебным учреждением заключается договор на услуги, клиент их оплачивает, потом аккредитованная в МВД фирма подает документы на оформление приглашения, приглашение отправляют иностранцу, он оформляет визу в консульстве.
Оформление приглашения обычно занимает до 15 дней.
В марте прошлого года российские власти ограничили для иностранцев въезд на территорию России из-за распространения коронавируса. Сейчас иностранцы могут попасть в Россию, например, в целях лечения.