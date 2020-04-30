В столичном магазине покупателю откусили ухо

По словам источника агентства, посетитель магазина устроил конфликт с охранником. В ссору вмешался покупатель, которому злоумышленник откусил часть уха, пишет bfm.ru.
Причины конфликта пока неизвестны.
Ведется разбирательство.
Полиция Москвы начала проверку по факту нанесения телесных повреждений в одном из магазинов, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
По словам источника агентства, посетитель магазина устроил конфликт с охранником. В ссору вмешался покупатель, которому злоумышленник откусил часть уха, пишет bfm.ru.
Причины конфликта пока неизвестны.
Ведется разбирательство.
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