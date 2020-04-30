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Происшествия

В столичном магазине покупателю откусили ухо

Полиция Москвы начала проверку по факту нанесения телесных повреждений в одном из магазинов, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Ухо.
Ухо.
СС0

По словам источника агентства, посетитель магазина устроил конфликт с охранником. В ссору вмешался покупатель, которому злоумышленник откусил часть уха, пишет bfm.ru.

Причины конфликта пока неизвестны.

Ведется разбирательство.

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