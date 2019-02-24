В столичном ресторане у студента «подрезали» часы стоимостью более 1 млн рублей

По данным стражей порядка, добычей похитителя стали часы Portugieser Yacht Chrono, а также ювелирные изделия, сотовый телефон и $500.
Общая сумма ущерба составила более 1 млн 803 тысяч рублей, пишет bfm.ru.
Возбуждено уголовное дело.
Московский студент лишился золотых наручных часов в одном из ресторанов в центре столицы. Стоимость аксессуара — более 1 млн рублей, сообщает ТАСС.
По данным стражей порядка, добычей похитителя стали часы Portugieser Yacht Chrono, а также ювелирные изделия, сотовый телефон и $500.
Общая сумма ущерба составила более 1 млн 803 тысяч рублей, пишет bfm.ru.
Возбуждено уголовное дело.
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