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Происшествия

В столичном ресторане у студента «подрезали» часы стоимостью более 1 млн рублей

Московский студент лишился золотых наручных часов в одном из ресторанов в центре столицы. Стоимость аксессуара — более 1 млн рублей, сообщает ТАСС.

Часы.
Часы.
СС0

По данным стражей порядка, добычей похитителя стали часы Portugieser Yacht Chrono, а также ювелирные изделия, сотовый телефон и $500.

Общая сумма ущерба составила более 1 млн 803 тысяч рублей, пишет bfm.ru.

Возбуждено уголовное дело.

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