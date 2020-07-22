В столичной квартире обнаружили труп обнаженной девушки

21 июля полицейские обнаружили труп девушки 1993 года рождения в квартире в центре Москвы.

На теле жертвы находились множественные телесные повреждения в области конечностей, туловища и головы, из-за которых и наступила смерть, пишет Москва 24.

Причина смерти

Предварительной причиной смерти судмедэксперты назвали сочетанную травму тела, пишет Лайф. Девушка получила черепно-мозговую травму, на её теле нашли колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Также специалисты зафиксировали гематомы нижних и верхних конечностей.

На месте происшествия находилась мать молодого человека, с которым встречалась погибшая. По некоторым данным, погибшая была обнажена.

Несостоявшаяся свадьба

На 8 августа была назначена дата свадьбы.

С помощью камер видеонаблюдения установлено, что погибшая последний раз заходила в подъезд дома вместе со своими молодым человеком.

Судя по записи, девушка вернулась домой вместе с женихом поздно вечером и была чем-то расстроена, пишет LIFE. Вероятно, между возлюбленными случился конфликт. Мужчина сначала что-то сказал девушке, а затем ударил наотмашь и завел в подъезд. Спустя некоторое время тело будущей невестки нашла мать молодого человека.

Проводится розыск мужчины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Рассказ знакомой

Знакомая по университету Юлия рассказала о девушке, которую нашли мертвой в квартире в центре Москвы.

Девушка ранее училась на юриста в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина.

«Училась на юриспруденции, веселая, жизнерадостная. Она всегда улыбалась. Была очень доброжелательной», — вспоминает Юлия.

Собеседница шокирована новостью о смерти девушки.