В столичной квартире обнаружили труп обнаженной девушки

На теле жертвы находились множественные телесные повреждения в области конечностей, туловища и головы, из-за которых и наступила смерть, пишет Москва 24.
Причина смерти
Предварительной причиной смерти судмедэксперты назвали сочетанную травму тела, пишет Лайф. Девушка получила черепно-мозговую травму, на её теле нашли колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Также специалисты зафиксировали гематомы нижних и верхних конечностей.
На месте происшествия находилась мать молодого человека, с которым встречалась погибшая. По некоторым данным, погибшая была обнажена.
Несостоявшаяся свадьба
На 8 августа была назначена дата свадьбы.
С помощью камер видеонаблюдения установлено, что погибшая последний раз заходила в подъезд дома вместе со своими молодым человеком.
Судя по записи, девушка вернулась домой вместе с женихом поздно вечером и была чем-то расстроена, пишет LIFE. Вероятно, между возлюбленными случился конфликт. Мужчина сначала что-то сказал девушке, а затем ударил наотмашь и завел в подъезд. Спустя некоторое время тело будущей невестки нашла мать молодого человека.
Проводится розыск мужчины.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Рассказ знакомой
Знакомая по университету Юлия рассказала о девушке, которую нашли мертвой в квартире в центре Москвы.
Девушка ранее училась на юриста в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина.
«Училась на юриспруденции, веселая, жизнерадостная. Она всегда улыбалась. Была очень доброжелательной», — вспоминает Юлия.
Собеседница шокирована новостью о смерти девушки.